Già oltre la metà degli studenti cremonesi è vaccinato. Il dato emerge dall’ultimo report di Ats ValPadana, aggiornato a venerdì scorso, che evidenzia come i ragazzi tra i 12 e i 19 anni siano già coperti almeno dalla prima dose per il 55% a Cremona e per il 59% a Crema.

Numeri che comunque stanno crescendo di settimana in settimana, dimostrando una buona adesione alla campagna vaccinale anche da parte dei più giovani. Una notizia che fa ben sperare, considerando le difficoltà da parte delle istituzioni a trovare una soluzione sul rientro a scuola in sicurezza, dopo il nulla di deciso sul nodo trasporti nell’ambito dell’ultimo tavolo svolto in Prefettura.

Per incrementare ulteriormente la partecipazione dei più giovani, è partita in questi giorni su web, social media e radio la campagna multicanale della Regione Lombardia. ‘Con il vaccino puoi’ è il messaggio che accompagna le immagini che rappresentano ciò che i giovani più amano, come frequentare i coetanei, praticare sport, divertirsi in momenti di svago.

© Riproduzione riservata