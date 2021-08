Secondo giorno di convegni nella Cattedrale di Santa Maria Assunta per la 71esima “Settimana Liturgica Nazionale”, promossa dal Centro Azione Liturgica in collaborazione con la Diocesi di Cremona.

Dopo la recita delle Lodi, presieduta da monsignor Daniele Gianotti vescovo di Crema, due relazioni a cura dei professori Tomatis e Carrara hanno indagato i nuovi contesti delle celebrazioni liturgiche, ad esempio durante il lockdown del 2020. “A causa del Coronavirus c’è stato per un periodo un impedimento alle celebrazioni, al radunarsi dei cristiani, e questo evidentemente ha chiamato in causa una serie di altri elementi, dal provare a mantenere e custodire la preghiera nelle case alla trasmissione delle messe via streaming” ha ricordato don Paolo Carrara, docente di Teologia Pastorale alla Ftis, proseguendo poi con l’attualità.

La modalità di fruizione online, introdotta per la prima volta in questa edizione, ha consentito ad un pubblico più ampio di seguire l’evento. I partecipanti in presenza provengono da tutta Italia e magari colgono anche l’occasione per visitare la città. Una sintesi degli incontri odierni sarà trasmessa mercoledì alle 9:30 su Cremona1.

Testi e servizio di Federica Priori

