E’ durata meno di un mese l’avventura cremonese di Haywood Highsmith. L’atleta statunitense, annunciato ufficialmente lo scorso 27 luglio, ha infatti esercitato la clausola di uscita dal contratto in essere con la Vanoli per firmare un Exhibit 10 con i Philadelphia 76ers. “Ad Haywood i migliori auguri per il proseguimento della sua carriera oltreoceano”, ha commentato il club biancoblù sul proprio sito ufficiale.

