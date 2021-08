Paolo e Caterina Morabito, padre e figlia, allenatore di nuoto alla canottieri Baldesio lui e la figlia 16enne fresca di brevetto di bagnino, si tuffano nel mare in burrasca e salvano un bambino e il suo papà trascinati in mare da un’onda improvvisa. Se la sono vista brutta anche perché gli indumenti inzuppati aumentavano le difficoltà di movimento.

L’allenatore non ci ha pensato un momento e si è lanciato in loro soccorso, notando con la coda dell’occhio che anche la figlia Caterina stava facendo lo stesso. Non è stato facile aiutare il 12enne che non sapeva nuotare, mentre per fortuna il papà è riuscito ad favorire le manovre dei due soccorritori e a raggiungere con loro la riva.

Appena usciti dall’acqua l’applauso del capannello di curiosi in apprensione. Non è la prima volta che Paolo Morabito si trova a mettere in pratica le sue doti di nuotatore e la sua capacità di intervenire in una situazione estrema, questa volta però accanto a lui la figlia Caterina che ha mostrato freddezza e rapidità nel mettere in pratica quanto imparato grazie al diploma di bagnino.

