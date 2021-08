Continua la campagna di promozione della vaccinazione anti-Covid19 sugli over 60, da parte dell’Asst di Cremona, che ricorda come sia sempre possibile ricevere la propria dose senza prenotazione, ma soprattutto di come sia possibile, ora, scegliere quale vaccino farsi inoculare.

“L’accesso senza prenotazione equivale ad un accorato appello per gli over 60 che non si sono ancora vaccinati” spiega Rosario Canino (Direttore sanitario Asst di Cremona). “Queste persone, in caso di contagio, corrono il rischio di ammalarsi gravemente e di finire in ospedale. Paradossalmente, gli over 60 sono i più restii a vaccinarsi e questo è un fatto preoccupante”.

Da giugno ad oggi gli ultrasessantenni che hanno accolto l’opportunità di vaccinarsi senza prenotare sono stati 636, “una media di 7 al giorno, troppo pochi” sottolinea ancora Canino.

“E’ importante ricordare agli over 60 che possono scegliere il vaccino, manifestando la loro preferenza durante il colloquio per l’anamnesi con il medico presso l’Hub vaccinale. Ritengo che la possibilità di scegliere possa essere un elemento positivo e motivante, soprattutto per chi nutre dubbi o timori”.

“L’estate sta finendo. Per tornare a vivere in sicurezza (per sé e per gli altri) dentro gli spazi al chiuso, nei luoghi di lavoro e di svago, il vaccino è l’unica soluzione possibile e un dovere morale. Vi aspettiamo, è importante”.

DOVE E QUANDO VACCINARSI

· Cremona. Centro Vaccinale CremonaFiere (Piazzale Zelioli Lanzini 1) – Tutti i giorni della settimana, dalle 8 alle 19

· Casalmaggiore. Centro Vaccinale presso Sede Avis (Via Baslenga 3) – Dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 14. Mercoledì dalle 12 alle 18

· Soresina. Centro Vaccinale presso Nuovo Robbiani (Via Inzani 4) – Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 20. Sabato dalle 8 alle 14.

