Prosegue nella Cattedrale di Cremona la “Settimana Liturgica Nazionale”, dove i convegni sono stati preceduti dalle Lodi presiedute dal vescovo emerito Lafranconi. Poi la relazione di monsignor Giampiero Palmieri sulle diversità culturali ha aperto i lavori della terza giornata, seguita da un intervento della professoressa Anna Morena Baldacci sull’assemblea liturgica, tema di rilievo anche nell’ambito della riflessione extra-ecclesiale.

Nel massimo tempio cittadino si sono registrate numerose presenze, incluse le Suore Adoratrici del SS. Sacramento da Rivolta d’Adda, come Giulia, che ha partecipato nell’ambito di un percorso formativo. Alla buona riuscita dell’evento stanno contribuendo i volontari, fra cui Zina e Marina, impegnate nell’accoglienza del pubblico ma anche pronte ad informare i turisti – le visite in Cattedrale non sono infatti consentite durante lo svolgimento dei convegni. Una sintesi degli incontri odierni sarà trasmessa su Cremona1 giovedì alle 9:30.

