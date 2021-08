Al via i lavori di asfaltatura del Peduncolo, lungo la carreggiata sinistra, e alla rispttiva rotatoria. I lavori inizieranno il 30 agosto e termineranno il 15 settembre. In particolare, vrerrà chiusa la corsia di marcia della carreggiata sinistra, e successivamente toccherà alla corsia di sorpasso, e sarà istituito il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 30 km/h in avvicinamento alla zona lavori.

Per l’intero anello della rotatoria è prevista la chiusura alternata di tratti successivi dell’anello esterno della stessa, garantendo il transito sulla parte interna dell’anello e regolamentando a senso unico alternato i rami di ingresso/uscita alla rotatoria con l’ausilio di movieri; a conclusione dell’intervento sull’anello esterno verrà chiuso l’anello interno, garantendo il transito sulla corona esterna della rotatoria.

Naturalmente vigerà il divieto di sorpasso e il limite di velocità a scalare fino a 30 km/h in avvicinamento alla zona lavori su tutti i rami in immissione nella rotatoria.

