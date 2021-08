Dalla prossima settimana potrebbero arrivare i primi profughi afghani in territorio Cremonese, sebbene si tratti di numeri ristretti, non più di 5-6 persone, almeno per il momento. I numeri, comunque, sono in continua evoluzione. A questo proposito, nei giorni scorsi, il Prefetto aveva inviato una lettera ai sindaci per chiedere eventuali disponibilità ad ospitare le persone in arrivo.

Una volta arrivati a Roma dovranno essere sottoposti a una serie di controlli ed eventualmente al vaccino. Verranno quindi smistati tra le varie prefetture, che si occupano . “In passato qui di Afghani non ce ne sono mai stati molti” spiega Rosanna Ciaceri presidente dell’associazione Immigrati Cittadini Onlus. “C’è una mobilitazione nazionale, e le persone verranno inviate in base agli accordi tra Ministero, Comuni e Prefetture”.

L’Afghanistan, spiega ancora Ciaceri, “è stato invaso un sacco di volte ed è stato ostaggio per anni di problemi internazionali e faide. Ma noi siamo corresponsabili di una disattenzione rispetto a quello che stava accadendo. Perché a mio parere non è una così grande novità, mentre lo è la velocità con cui i Talebani sono triusciti sa prendere il potere e avere la meglio di un esercito che era stato addestrato dai nostri militari. La popolazione aveva fatto grossi sforzi per migliorare cultura e istruzione, c’è stato un tentativo di protagonismo. Noi che siamo un Paese democratico dovremmo dimostrarlo adesso. Ci sono persone bloccate in un aereoporto che è diventato una prigione a cielo aperto, non possiamo essere indifferenti”. lb-gp

