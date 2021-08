Un gruppo di amici, una passione comune, la musica rock e heavy metal, e una birreria. Da questi semplici ingredienti è nato il festival Luppolo in Rock, la manifestazione 2021 è rimandato da tempo al 2022 nel perido di luglio a causa della pandemia, ma tra due giorni, precisamente il 28 e il 29 agosto si terrà il Road to Luppolo al Parco delle Colonie Padane di Cremona. Una sorta di intervento spin-off per non lasciare a bocca asciutta appassionati e non della musica metal.

Sei gruppi divisi in due serate da tre esibizioni ciascuna, ad aprire due gruppi italiani: si partirà alle 19.30 del 28 agosto con i Moonlight Haze, seguiti dagli Elvenking, formazione power metal che si esibirà dalle 20.30. In chiusura della prima serata dalle 22.15 gli olandesi Epica, una delle punte di diamante del genere metal sinfonico in grado di unire la delicatezza della soprano Simone Simons alle musicalità più grezze tipiche del genere metal.

Per il 29 agosto il compito di aprire la serata dalle 20.00 spetterà ai cremaschi Genus Ordinis Dei, dalle 21 la band tutta al femminile delle Brasiliane Nervosa.

A chiudere la manifestazione il super gruppo Jinjer dall’Ucraina. rivelazione heavy metal degli ultimi anni.

Lorenzo Scaratti

