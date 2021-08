Il concerto di Willy Peyote, venerdì 3, il giorno seguente quello con Francesca Michielin nell’ambito del progetto Back to School, e infine Francesco de Gregori, martedì 7 settembre: 3 serate che ridanno vita al centro storico di Cremona, ma che vedono la protesta degli esercenti limitrofi, costretti a rinunciare ai plateatici per motivi di sicurezza.

Tanto che c’è chi decide addirittura di tenere chiuso per non rischiare di avere più costi che guadagni. Come i titolari del Bar Gelateria Pierrot: “Dalle 18, 18.30 del pomeriggio ci viene chiusa l’area, perciò saltiamo tutti gli aperitivi e tutta la serata, con un danno di 7-8 ore di lavoro, moltiplicato per tre giorni” protesta Alessandro Volta.

“Direi che, dopo tutto quello che è successo, con i sei mesi di chiusura, le limitazioni e i ristori irrisori, questa è una mazzata. Tra l’altro quest’anno i due dei tre concerti cadono nel weekend, il che aggrava la situazione. Almeno due anni fa erano stati infrasettimanali” .

“Prego per il futuro, perché ormai per quest’anno non cambierà nulla, di tener conto di questa situazione” prosegue Volta. “Abbiamo dei dipendenti, il lavoro è la nostra vita, teniamo viva Cremona anche quando gli altri sono in vacanza e non trovo corretto organizzare delle manifestazioni che penalizzano chi lavora in piazza”.

Non è tutto: “abbiamo saputo delle chiusure l’altro ieri, quando il vigile di turno è arrivato con l’ordinanza” conclude Volta. “Non siamo stati avvisati per tempo per poterci organizzare. E non veniamo, di proposito credo, invitati ai tavoli delle decisioni perché sanno che faremmo muro di gomma. Oltretutto con 400 spettatori, e massimo 800, chiudono per una questione di vie di fuga, quando normalmente noi in una serata facciamo girare 1000, 1200 persone, e le vie di fuga sono sempre quelle”.

Nicoletta Tosato

