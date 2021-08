L’allarme, lanciato nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 27 agosto, riguardava un anziano di 85 anni scomparso da Soncino. L’uomo non ha fatto rientro nella sua abitazione e dopo la segnalazione dei familiari sono scattate le ricerche da parte dei carabinieri e dei volontari della protezione civile. In tarda serata l’anziano, che soffre di alzheimer, è stato trovato a Chiari, in provincia di Brescia. Le sue condizioni di salute sembrano buone. Ancora da chiarire come mai da Soncino l’uomo sia arrivato in provincia di Brescia.

