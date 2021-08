E’ in agenda per domani, lunedì 30 agosto, il primo tavolo per la Zls, la Zona logistica semplificata riservata ai porti fluviali di Cremona e Mantova. L’appuntamento è stato convocato dalla Camera di Commercio e si tratta del primo passo che vede coinvolti formalmente gli attori istituzionali, sociali ed imprenditoriali dopo che la Giunta Regionale, con un’apposita delibera, a inizio mese aveva deciso di iniziare l’iter amministrativo per la costituzione della stessa.

Proprio la convocazione del tavolo era considerata da Regione fondamentale per stilare un piano di sviluppo strategico che accompagnasse la richiesta di istituzione della Zls. Dalla Confindustria mantovana assicurano che la Zls porterebbe con sé anche positive ricadute occupazionali stimate in alcune migliaia, ma al tempo stesso sottolineano la necessità di velocizzare l’iter anche considerato che altre realtà sono più avanti nella definizione del piano di sviluppo strategico. Secondo l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Guido Guidesi la Zls “sarà di grande supporto all’economia dei territori coinvolti ma strategicamente anche per tutta l’economia lombarda”.

