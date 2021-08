Fabio Ceravolo non è più un giocatore della Cremonese. La trattativa con il Padova, confermata anche dal ds grigiorosso Simone Giacchetta nel corso del “Grigio e il Rosso” su Cremona1, è dunque andata a buon fine con tutte le parti che hanno raggiunto l’accordo per il passaggio dell’attaccante in Veneto. Arrivato dal Parma nell’estate 2019, Ceravolo ha collezionato 47 presenze e 3 gol con la casacca grigiorossa. La punta classe 1987 si trasferisce al Padova a titolo definitivo. “La società – si legge in una nota della Cremonese – ringrazia Ceravolo per il lavoro svolto e augura le migliori fortune professionali”.

