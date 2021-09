In questa fase finale della campagna di vaccinazione massiva, rimane garantito, ad alcune categorie, l’accesso diretto alla vaccinazione anti Covid-19 attraverso un percorso semplificato.

Grazie alla collaborazione attiva ed all’efficacia organizzativa delle ASST di Crema, Cremona e Mantova e dell’Ospedale San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere, rimane attiva la possibilità di ricevere la vaccinazione anti Covid-19 senza prenotazione rivolta agli ultrasessantenni, agli operatori sanitari (ai sensi del DL 44/2021), agli insegnanti e al personale scolastico (muniti di autocertificazione di appartenenza alla categoria).

Per accedere alla vaccinazione basta avere la tessera sanitaria, ed essere un soggetto non ancora vaccinato contro il Covid-19, non prenotato sul portale di Poste Italiane, non positivo al Covid-19 o guarito da almeno 3 mesi dalla malattia.

PROVINCIA DI MANTOVA

I cittadini mantovani interessati potranno raggiungere i seguenti centri vaccinali della provincia nei giorni ed orari indicati:

· Castel Goffredo, Palazzetto dello Sport (Via Svezia 10), tutti i giorni della settimana, dalle 14.00 alle 18.00;

· Gonzaga, Fiera Millenaria (Viale Fiera Millenaria, 13) – fino al 7 settembre e dal 13 settembre in avanti – tutti i giorni della settimana, dalle 14 alle 18:00;

· Mantova, Grana Padano Arena (Via Melchiorre Gioia, 3), tutti i giorni della settimana, dalle 9:00 alle 15:00;

· Ostiglia, Centro commerciale La Ciminiera (Piazza Mondadori Milano, 19), tutti i giorni della settimana, dalle 14 alle 18:00;

· Viadana, MuVi (Via Manzoni, 4), dal sabato al giovedì, dalle 8,30 alle 14.00;

· Castiglione delle Stiviere, Palestra Caglio (Via Lonato, 1), dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 (fino all’11 settembre);

PROVINCIA DI CREMONA

I cittadini cremonesi interessati potranno raggiungere i seguenti centri vaccinali della provincia nei giorni ed orari indicati:

· Cremona

Sino al 10 settembre 2021 presso Centro Vaccinale CremonaFiere c/o Ca’ de Somenzi (Piazzale Zelioli Lanzini n.1) – tutti i giorni della settimana, dalle ore 08.00 alle ore 19.00

Dal 14 settembre 2021 presso Centro Vaccinale Covid SAPIENS (Via Adelio Stefanoni n.1; Frazione Costa Sant’Abramo, Castelverde,) tutti i giorni della settimana, dalle ore 08.00 alle ore 19.00.

Nota: dall’11 al 13 settembre 2021 l’attività è sospesa a causa del cambio sede.

· Casalmaggiore, Centro Vaccinale Covid Casalmaggiore c/o Avis (Via Baslenga), – lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8:00 alle 14:00 e il mercoledì dalle 12:00 alle 18:00;

· Soresina, Centro Vaccinale Soresina c/o Nuovo Robbiani (Via Inzani n. 4), dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 20.00; sabato, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (aperto sino al 11 settembre. Dal 14 settembre il riferimento è: Centro Vaccinale Covid SAPIENS- Cremona);

· Crema – Centro Vaccinale ex Tribunale (Via Macallè, 11/C), dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 18:00.

