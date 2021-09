Dopo il successo riscontrato nel 2020, torna anche quest’anno l’iniziativa “Disegna il tuo Natale”,promossa dall’associazione Bi.Genitori. Come spiega Massimo Brugnini, presidente dell’associazione, “quello dello scorso anno è stato un grosso impegno, con oltre 700 disegni arrivati in associazione e più di 500 premi consegnati quasi a tutti i partecipanti. La Play Station 5 è stato il nostro primo premio consegnato al vincitore, un grosso impegno anche economico che solo grazie alle aziende che ci hanno sostenuto siamo riusciti a portare a termine”.

Cambiano solo alcune cose, a partire dalle modalità d’iscrizione che ora è possibile fare online, sulla pagina www.bigenitori.it. “In questi giorni stiamo contattando le aziende del territorio per chiedere un supporto e la collaborazione. E’ nostra intenzione riproporre come primo premio ancora una volta la Play Station 5, oltre ad altri 29 premi che stiamo valutando, come materiali utili per la scuola e per le attività ludiche e sportive” continua Brugnini. Le premiazioni sono previste prima del giorno di Natale. Per tutte le informazioni, oltre alla pagina web dell’associazione, è sempre attivo il numero 3881999687.

