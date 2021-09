Vigili del Fuoco in via Dante, sopra il supermercato Italmark, dove sono situati numerosi studi medici: per l’ennesima volta, infatti, delle persone sono rimaste bloccate in ascensore. Una situazione che si presenta piuttosto spesso, tanto che i pompieri sono costretti a intervenire spesso. Un disagio notevole per i tanti pazienti che si recano dal medico o dal pediatra.

© Riproduzione riservata