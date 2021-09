Sono 24 i nuovi casi di Covid 19 riscontrati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. La percentuale di positivi in regione è dell’1,4%: 647 nuovi positivi su 45.270 tamponi effettuati. Cresce di una unità il numero di ricoverati in terapia intensiva, ora saliti a 51; e di 4 quelli negli altri reparti (ora 352). Due i decessi.

A livello nazionale i tamponi positivi sono il 2,3%.

© Riproduzione riservata