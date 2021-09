L’evento in programma in piazza del Comune lunedì 6 settembre, alle ore 18, per rendere omaggio alla delegazione cremonese che ha partecipato Giochi olimpici e paralimpici di Tokyo 2020 cercherà di coinvolgere la cittadinanza attraverso le realtà sportive cittadine in un momento che, come sottolinea l’Amministrazione, “dev’essere di festa per la comunità cremonese intera”.

Anche per questo motivo la serata verrà trasmessa in diretta su Cremona1 (canale 80 del digitale terrestre). Per rendere più fruibile l’evento sarà allestito un maxi schermo sul quale saranno proiettati un filmato che presenta gli sport cremonesi legati all’asta del Po ed un altro che ricorderà la cavalcata olimpica di Valentina Rodini.

Alla serata sono invitati e verranno premiati: Valentina Rodini, oro olimpico canottaggio coppia pesi leggeri femminile, Giacomo Gentili, quinto posto in finale 4 di coppia, Efrem Morelli, quarto posto nuoto paralimpico 100 rana e settimo posto nei 150 misti, Esteban Gabriel Farias, canoa paralimpica KL1 200 mt, Oreste Perri, allenatore nazionale canoa, DT canoa di velocità, Claudio Romagnoli, tecnico gruppo olimpico canottaggio maschile, Luigi Arrigoni, settore tecnico olimpico canottaggio femminile, Giancarlo Romagnoli, settore tecnico olimpico canottaggio maschile, Laura Patti, giudice internazionale Paratriathlon, Pierangelo Ariberti, allenatore Pararowing. Alla serata parteciperà anche il presidente regionale del CONI Marco Riva.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid e all’ingresso, come da disposizioni vigenti, dovrà essere mostrato il Certificato verde COVID-19 (Green Pass). Tutto si svolgerà senza limitazioni per i plateatici presenti in piazza e nelle adiacenze.

© Riproduzione riservata