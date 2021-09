La Festa del Volontariato torna a Cremona in modalità ‘diffusa’ e si sviluppa attraverso una serie di eventi distribuiti in diverse zone della città, per essere ancora più vicini alla comunità e in maggiore contatto con cittadini. Nel percorso di preparazione della festa, curato da CSV Lombardia Sud, Centro Quartieri e Beni Comuni del Comune di Cremona e Forum Provinciale del Terzo Settore, è stato fondamentale il laboratorio territoriale al quale hanno partecipato volontari di associazioni e rappresentanti dei Comitati di Quartiere; da qui sono nate diverse proposte e iniziative.

Il primo appuntamento è domenica 5 settembre dalle 10 alle 18 al Quartiere 5 Borgo Loreto-San Bernardo-Naviglio: grazie all’organizzazione dell’Associazione “La Città dell’Uomo” in Piazza Amigoni e in Piazza Patrioti (Borgo Loreto) saranno allestiti circa 60 spazi espositivi di realtà associative del volontariato ed hobbisti che esporranno prodotti artigianali. L’edizione 2021 della festa infatti si caratterizza per essere un vero momento di comunità durante il quale sarà al centro la cura della relazione e la voglia di stare insieme, per ri-conoscersi, per consolidare sinergie e mettere le basi di un nuovo percorso comune, proprio per questo il titolo della giornata è “Ripartire dai Territori”.

Anche in questa edizione del tradizionale appuntamento che coinvolge i volontari della città, ci sarà una significativa presenza di istituzioni per sottolineare la connessione tra soggetti del Terzo Settore, sistema pubblico e mondo profit: partner della festa sono infatti ATS Val Padana, Azienda Sociale Cremonese, ASST Cremona, Fondazione Banca dell’Acqua, Padania Acque, Fondazione Comunitaria e Cassa Padana.

Il programma della giornata, costruito da associazioni e comitati, prevede l’inaugurazione alle ore 10.00 con i saluti delle Istituzioni, nel pomeriggio a partire dalle 15.30 ci sarà la presentazione di iniziative mobilità sostenibile a cura di FIAB, la presentazione del progetto No Spreco e del progetto Intrecci Urbani che si sviluppa proprio all’interno del Quartiere 5; in chiusura di giornata alle 17 l’esibizione musicale della UNION BAND in collaborazione con AUSER UNIPOP.

Per tutta la giornata saranno inoltre proposte alcune animazioni dall’Ass.ne Orizzonti Latini, dall’Associazione Drum Bun, da FIAB e dai Volontari del Servizio Civile Universale; sarà inoltre possibile partecipare all’attività di baratto/scambio a cura dell’Ass.ne Banca del Tempo ”La danza delle ore”. Presso lo stand del CSV inoltre ci sarà la possibilità per tutti i cittadini di scoprire come avvicinarsi al mondo del volontariato mentre nello spazio riservato a Padania Acque sarà garantita per tutti acqua refrigerata e frizzante, e sarà possibile conoscere i progetti della Fondazione Banca dell’Acqua. Una giornata ricca di proposte alla quale sono invitati tutti i cittadini cremonesi, in attesa di replicare domenica 12 settembre al quartiere Boschetto.

© Riproduzione riservata