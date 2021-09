“Innanzitutto una buona notizia per tutti i lombardi, anche la prossima settimana Regione Lombardia sarà in zona bianca”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia in apertura della conferenza stampa sulla ‘Pedemontana’ svoltasi oggi a Palazzo Lombardia.

“Tutto questo – ha spiegato il governatore – perché anche nell’ultima settimana del monitoraggio ministeriale i numeri rilevati, per il Covid-19, in Lombardia, sono stati positivi per numero di contagi, per casi in rianimazione e per posti letto occupati negli ospedali. Dati che, complessivamente, consentono alla Lombardia, grazie anche all’impegno dei cittadini lombardi e al buon andamento della campagna vaccinale, di restare in zona bianca”.

“Continuiamo così – ha concluso il presidente – rispettando le norme sul contenimento del virus”.

