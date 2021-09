“È vietato depositare materiali ingombranti”, “Questa non è una discarica”: così si legge su alcuni cartelli in via Borroni, nel quartiere cittadino di San Bernardo. La realtà dei fatti, però dimostra il contrario: nel palazzo al civico 1, infatti, la situazione si presenta drammatica. Non solo rifiuti non differenziati, ma anche materassi, sacchi neri, elettrodomestici, giochi per bambini e scarpe. Addirittura una padella e un carrello da supermercato.

In mezzo alla sporcizia si leggono alcune scritte, su fogli ma anche su materassi: scritte che, forse con un poco di ironia, ricordano che non è una discarica e che la zona è sorvegliata. Una situazione che sta diventando insopportabile anche per i residenti.

