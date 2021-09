Sono 7 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Cremona. In Lombardia calano i contagi: 577 a fronte di 48.410 tamponi processati. Il tasso di positività cala dunque all’1,1% (mentre ieri era a 1,4).

Aumentano per i ricoveri in terapia intensiva, dove si aggiungono 6 unità, arrivando a 57 posti. Resta a 352, invece, il numero di letti occupati nei reparti ordinari. 2 i decessi odierni in regione.

I nuovi casi nelle province lombarde:

Milano: 177

Bergamo: 35

Brescia: 60

Como: 35

Lecco: 10

Lodi: 14

Mantova: 27

Monza e Brianza: 52

Pavia: 39

Sondrio: 9

Varese: 73

