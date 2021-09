Ha creato milioni di pasticcini mignon per tutta Cremona, centinaia di migliaia di kg di pasta dolce e non solo: Germano Betti, 60 anni, pasticcere e volto noto in città, va in pensione. Niente panico però, la sua storica pasticceria di via Giuseppina rimane intatta anzi, resta in famiglia. A prendere le redini del laboratorio e quindi delle prelibatezze ci sarà Luca Betti, 29 anni, figlio di Germano, che per anni ha affiancato il padre per affinare sempre più tecnica e sperimentazione nella creazione delle delizie. Da qualche tempo anche la moglie di Germano, la signora Daniela, volto altrettanto noto a Cremona e in pasticceria, è in pensione. Ma la tradizione, dopo 30 anni esatti di dolcezza, continua con il giovane Luca, pronto a portare avanti quello che è un locale storico e iconico di Cremona.

Federica Bandirali

© Riproduzione riservata