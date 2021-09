Successo per il Trofeo “La Barca del Sorriso”, svoltosi nella mattinata al Porto Canale di Cremona. Importante la partecipazione per la 14esima edizione della gara nazionale di motonautica per diversamente abili, riconosciuta dalla Fit (Federazione Italiana Motonautica).

La manifestazione si è conclusa con un pranzo tra partecipanti e accompagnatori insieme ai volontari dell’associazione “Dal naso al cuore”, allietato dalla musica di un dj.

STORIA – La manifestazione nasce in collaborazione con la Mac (Motonautica Associazione Cremona), da un gruppo di volontari, guidato da Roberto Negroni e dai suoi fratelli, allo scopo di creare una giornata dedicata principalmente a persone con problemi di disabilità fisica e funzionale, prestando particolare attenzione all’inserimento sociale dei partecipanti.

Nel corso degli anni la competizione ha avuto una costante crescita sino ad ottenere il patrocinio del Coni, del Panathlon International, dell’ ”Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo”, degli Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, e del Comitato Italiano Paraolimpico., per quanto concerne l’aspetto sportivo. A cui si sono aggiunti il patrocinio del Comune di Cremona, de La provincia di Cremona e dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti.

Alla decima edizione venne organizzata la “WorldCup Barca del Sorriso” svoltasi sulle acque del fiume Po presso San Nazzaro (PC), dove i piloti diversamente abili furono affiancati dai migliori piloti nazionali ed internazionali di motonautica.

