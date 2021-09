Il quartiere Borgo Loreto si è aperto alla solidarietà nella prima domenica di settembre, dove ha preso il via la Festa del Volontariato di Cremona, che dopo un anno di stop a causa del Covid è tornata con una nuova modalità, più diffusa e partecipativa, non più concentrata nel centro storico, ma distribuita nella città.

Una sessantina gli spazi espositivi allestiti in Piazza Amigoni e in Piazza Patrioti, tra stand delle associazioni e hobbisti, che hanno esposto i propri prodotti artigianali, ma anche mondo istituzionale. Molti gli eventi che hanno caratterizzato la giornata. Come la presentazione di iniziative legate alla mobilità sostenibile, da parte della Fiab di Cremona, la presentazione del progetto No Spreco, il baratto, ma anche momenti di gioco per i bambini. Ogni associazione ha poi raccontato i propri progetti e le proprie idee, e non è mancato uno spazio dedicato alla ricerca di nuovi volontari.

L’edizione 2021 della festa, ideata dall’associazione “La Città dell’Uomo”, è immaginata per essere un momento di comunità, con al centro la cura della relazione e la voglia di stare insieme. Un’idea nata all’interno del Laboratorio Territoriale del Volontariato “Ripartire dai Territori”, che ha voluto rimettere i quartieri al centro.

La volontà è di tornare a essere comunità, recuperare quelle relazioni di prossimità e di vicinanza che da sempre caratterizzano i quartieri cittadini, accrescendo la partecipazione dei residenti. Il secondo e ultimo appuntamento sarà il 12 settembre al Quartiere 2 Boschetto-Migliaro.

