Una “spesa di settembre” ricca di appuntamenti per il mercato di Campagna Amica di Cremona, che si prepara alla stagione autunnale con molte nuove proposte. Come spiega Coldiretti Cremona, è importante “fare la spesa direttamente dagli agricoltori del territorio, scegliendo cibi autenticamente italiani, garantiti dai produttori (in risposta all’invito #mangiaitaliano, lanciato dalla Coldiretti) e i fiori di stagione, coltivati dalle aziende agricole locali”.

Domenica 12 settembre in piazza Stradivari – C’è grande attesa per la giornata con Campagna Amica in piazza Stradivari, che abitualmente cade la seconda domenica del mese. Nel salotto della città di Cremona i gazebo torneranno domenica 12 settembre, ore 9-18,30, nell’ambito dell’iniziativa “Le quattro stagioni di Cremona”, con il patrocinio e la collaborazione del Comune. Gli appuntamenti successivi con gli agricoltori di Campagna Amica in piazza Stradivari sono fissati per domenica 24 ottobre, domenica 28 novembre e domenica 12 dicembre, sempre per l’intera giornata, dalle ore 9 alle 18.30.

Le domeniche a Crema e Rivolta d’Adda – Nel mese di settembre Campagna Amica è in prima linea ogni domenica. Oltre agli appuntamenti a Cremona, ci sono in calendario tre ‘uscite’ a Crema, la mattina presso la quarta pensilina di via Verdi: si è ripartiti ieri e si prosegue domenica 19, per ritornare domenica 26 settembre con una giornata a tema, dedicata alle zucche. Dopo la pausa nel mese di agosto, si riparte anche a Rivolta d’Adda, in piazza Vittorio Emanuele, dove il mercato sarà presente nelle domeniche 12 e 26 settembre.

I mercati settimanali – Tutti i lunedì mattina a Soresina (nel cortile della Casa Perona, in via Genala), il martedì mattina a Cremona (presso il portico del Consorzio Agrario che si affaccia su via Monteverdi e su piazza Marconi), il sabato mattina a Casalmaggiore (con il piccolo mercato in piazza Turati) e a Pizzighettone (di fronte alla centralissima piazza d’Armi). Sono questi gli appuntamenti settimanali con il mercato di Campagna Amica, sempre attesi e apprezzati dai cittadini.

La campagna #mangiaItaliano, scelta a difesa del Made in Italy – L’invito rivolto dagli agricoltori della Coldiretti ai cittadini è quello di sempre, riassunto nell’espressione #MangiaItaliano. “Non è un semplice slogan – sottolineano gli agricoltori del mercato di Campagna Amica –. E’ una scelta, importante e concreta, a difesa del Made in Italy, dell’economia e del lavoro nel nostro territorio e nel Paese. Vale per la scelta dei cibi da portare in tavola e anche per l’acquisto dei fiori: il nostro invito è quello di premiare i prodotti e il lavoro delle aziende agricole locali. Non ci stanchiamo di esprimere la nostra gratitudine ai cittadini, che sempre ci accolgono con familiarità e fiducia, con il piacere di acquistare e portare in tavola prodotti buoni, genuini, dall’origine certa”.

