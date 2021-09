Prima partita casalinga per la Vanoli al PalaRadi contro Openjobmetis Varese per la Supercoppa. Oggi 6 settembre le porte del palazzetto si sono riaperte per i tifosi dopo oltre un anno e mezzo di digiuno dalle tribune. La capienza è ridotta al 35%, ancora poco per vivere appieno l’emozione di una gara a spalti pieni, ma pur sempre un primo passo avanti verso una nuova normalità anche nello sport. All’ingresso del palazzetto sono attive le postazioni per la misurazione della temperatura e il controllo del green pass.

© Riproduzione riservata