Una piccola o media impresa su due ha già subito un attacco informatico. A dirlo sono gi esperti del Crit di Cremona, che nella mattina di lunedì hanno presentato una nuova serie di incontri proprio su uno dei temi più caldi del momento, la sicurezza informatica. Un percorso che accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle vecchie e nuove minacce cyber e al modo di difendersi, con un approccio concreto e strutturale. Tema molto caldo soprattutto in uno scenario in cui sempre più spesso il crimine passa dal web.

Insomma, per gli organizzatori del corso “Il rischio cyber è un problema che riguarda tutti, è abbiamo voluto così mostrare quali sono le minacce, i pericoli, ma

soprattutto, in che modo potersi difendere. È il momento di cambiare mentalità e approccio per affrontare la sicurezza informatica in modo mirato e conforme alla propria realtà”.

Basti pensare che “il 95% degli incidenti di sicurezza è causato dal fattore umano, dalle persone dietro la tastiera” spiegano gli organizzatori. “La sicurezza non è un prodotto che si acquista ma un costante processo che coinvolge le attività e le figure aziendali. Occorre un vero e proprio cambio di mentalità nell’affrontare il tema”.Sull’onda di questa riflessione si inserisce il corso, che tratterà di diverse tematiche: Insider Threat, Phishing, Cryptomalware, Furto di dati e Frode Informatica.

“Si parlerà di rischio cyber e come difendersi dal crimine informatico con una nuova mentalità, secondo un approccio specifico per la Piccola e Media Impresa” spiegano ancora i promotori. “Il percorso è realizzato grazie alla collaborazione con due esperti del settore: Andrea Mazzini (IT security, compliance e forensics per ACS srl); Vittorio Corona (Cyber Security Project Manager per IT Impresa srl)”.

Il primo incontro sarà mercoledì 22 settembre (ore 17), in presenza, presso la sala conferenze di Cobox al Crit, e sarà possibile accedervi solo tramite prenotazione (i posti sono limitati, per iscriversi e prenotare il proprio posto potete farlo a questo link: https://polocrit.it/eventi/la-cyber-security-per-le-piccole-e-medie-imprese/ ). L’evento sarà anche trasmesso live anche sulla pagina LinkedIn del Crit – Cremona.

I successivi incontri, con cadenza mensile, saranno: il 20 ottobre e il 17 novembre, mentre nell’anno nuovo verranno poi inserite nuove date.

