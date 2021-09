Il Premio Cambiamenti scalda i motori per l’edizione 2021, la quinta. L’iniziativa nazionale dedicata alle piccole neo-imprese che mettono in campo progetti innovativi, promossa alla Cna, offre alle micro attività “la possibilità di farsi notare ed entrare in un circuito importante” spiega Matteo Mazzolari, presidente Territoriale Cna.

“Si tratta di imprese che hanno saputo innovare e apportare innovazione di prodotto e di processo all’interno del mondo economico” aggiunge Marco Cavalli, direttore della Cna Cremona. L’associazione fa anche il punto sul tema occupazionale nel settore artigianato. Il 55% delle imprese che hanno partecipato ad un sondaggio del Centro studi Cna è intenzionato ad assumere entro gennaio e per quasi 2 lavoratori su 3 sarebbero contratti stabili. Il problema “è trovare le figure professionali che le nostre imprese stanno cercando” continua Cavalli. “E’ evidente necessità in settore autotrasporto ed edilizia. I bonus edilizi rappresentano un elemento di forte rilancio di tutto un sistema, ed è necessario trovare lavoratori specializzati”.

Simone Bacchetta

© Riproduzione riservata