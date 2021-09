In via Dante, dietro l’Italmark, proseguono i lavori per la costruzione del parcheggio multipiano accanto alla stazione, che verrà usato probabilmente molto dai pendolari della città. Dopo la richiesta di proroga del termine dei lavori dello scorso aprile, ora sono già stati costruiti i due piani e anche le rampe. Manca la copertura definitiva e l’asfaltatura della zona circostante.

La struttura prevista è realizzata in carpenteria metallica, sviluppata su due livelli, con una superficie di circa 3700 mq, e potrà avere delle schermature per migliorarne l’aspetto estetico. 139 i posti con la costruzione del primo piano. Il parcheggio verrà già predisposto per un ulteriore piano che in futuro potrebbe ospitare altre 145 vetture. Il costo dell’intervento è stimato in 1.647.658 euro. L’ingresso sarà da via della Vecchia Dogana e da via Dante, appena prima del cavalcavia.

Federica Bandirali

© Riproduzione riservata