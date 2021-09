Sono scattate nel primo pomeriggio di mercoledì le ricerche di una una donna anziana, che risulta scomparsa dalla sera di martedì, a Regona di Pizzighettone. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco che, insieme ai Carabinieri, stanno setacciando il territorio. E’ stato predisposto un punto base proprio nella frazione, da cui si diramano le ricerche. I soccorritori hanno attivato anche droni, unità cinofile e un elicottero del Reparto Volo Lombardia, arrivato da Malpensa per sorvolare la zona. Sul posto anche i sommozzatori, per proseguire le ricerche anche nel Serio Morto, un canale che passa proprio in zona.

La donna si è allontanata mercoledì sera per fare una passeggiata, ma non è più rientrata presso la propria abitazione. Alcuni testimoni l’hanno però vista poi in mattinata vicino ad alcune cascine, sempre a Regona. Sembra che la donna possa essere disorientata a causa delle patologie di cui soffre.

