Nel pomeriggio di sabato 11 settembre il vescovo Antonio Napolioni presiederà, alle 18.30 nella chiesa di S. Zeno, a Cassano d’Adda (Mi), la Messa di insediamento di don Vittore Bariselli come nuovo parroco delle quatto parrocchie di Cassano d’Adda. Le quattro parrocchie di Cassano d’Adda, l’unica cittadina in provincia di Milano nel territorio della diocesi di Cremona, avranno un solo parroco, da due anni già alla guida della comunità di Cristo Risorto.

Prende il testimone da mons. Giansante Fusar Imperatore (parroco di San Zeno dal 2008), don Silvio Aboletti (parroco di San Pietro dal 2009) e don Alessandro Capelletti, parroco a Cascine San Pietro dal 2017 e che ora continua nella veste di collaboratore parrocchiale, così come don Emilio Bellani e don Angelo Lanzeni di recente nomina. Continuano, inoltre, il proprio ministero a Cassano il vicario don Simone Duchi e il collaboratore mons. Piergiuseppe Coita.

Nel pomeriggio di sabato l’ingresso del nuovo parroco segna solo un primo momento di accoglienza e festa tra le comunità milanesi. Per l’occasione sarà presente del sindaco di Cassano d’Adda e darà solennità all’ingresso l’accompagnamento della banda comunale.

La celebrazione, presieduta dal Vescovo, sarà concelebrata dai sacerdoti che già svolgono il proprio ministero a Cassano, insieme anche al nuovo collaboratore parrocchiale don Lanzeni. Non sarà già presente, invece, don Bellani, che sta concludendo il proprio servizio a Salvador de Bahia.

A seguire, nella giornata di domenica 12 settembre, don Vittore Bariselli visiterà le altre comunità parrocchiali portando il suo saluto durante la celebrazione eucaristica: alle 10.30 a Cascine San Pietro e alle 18 all’Annunciazione. Al termine di ogni celebrazione un momento di condivisione conviviale sarà occasione di festa e reciproca conoscenza: momenti distinti e separati per permettere a tutti i fedeli di salutare il nuovo parroco evitando assembramenti.

Nelle settimane successive vi saranno poi gli incontri del nuovo parroco insieme ai gruppi parrocchiali e alle associazioni presenti nelle diverse parrocchie per definire e incrementare il percorso comune nel cammino di unità pastorale.

Don Vittore Bariselli, originario di Calcio, classe 1972, è stato ordinato il 21 giugno 1997. Ha iniziato il proprio ministero come vicario a Bozzolo, fino al 2004 quando è stato trasferito, sempre come vicario, a Castelleone e Corte Madama. Dal 2019 era parroco della parrocchia “Cristo Risorto” in Cassano d’Adda, alla quale ora affiancherà anche l’impegno alla guida delle altre parrocchie cittadine: “Santa Maria Immacolata e San Zeno”, “Annunciazione” e “San Pietro apostolo” in Cascine San Pietro.

