Sono 13 i nuovi casi di coronavirus registrati in provincia di Cremona. In totale, in Lombardia, sono stati 655 i nuovi contagiati a fronte di 50.400 tamponi effettuati con il tasso di positività che si attesta all’1,2%.

6 le nuove vittime del Covid, mentre aumentano sia i ricoveri (+2, totale 386) che quelli in terapia intensiva (+1, 55 il numero complessivo).

