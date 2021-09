Solo poche decine i monopattini elettrici che circolano a Cremona, tutti controllati con attenzione dalla Polizia Locale: come spiega il comandante, Maria Rosa Bricchi, “L’incidentalità è contenuta: tra l’anno scorso e quest’anno due gli incidenti che hanno coinvolto questi veicoli, entrambi verificatisi in orario diurno e senza feriti gravi”. Questo non ferma i controlli, che sono equiparati a quelli riguardanti gli altri veicoli a due ruote. A maggior ragione ora, che “Regione Lombardia ha proposto di alzare l’attenzione, proponendo restringimento delle regole, con obbligo casco e limite dell’utilizzo ai soli maggiorenni, nonché l’obbligo di avere un’assicurazione” procede Bricchi.

La proposta di legge al Parlamento, approvata dalla Giunta regionale della Lombardia, chiede quindi di normare al meglio la circolazione di questi mezzi, diventati sempre più presenti sulle strade. “È sotto gli occhi di tutti la pericolosità dei monopattini elettrici, che, combinando velocità e agilità di circolazione, sono causa di frequenti incidenti stradali spesso con conseguenze estreme” ha detto l’assessore alla Sicurezza De Corato.

“Si rende, pertanto, urgente e non procrastinabile un intervento legislativo volto a rafforzare le attuali disposizioni per la conduzione dei monopattini elettrici, per una maggiore salvaguardia sia dei conducenti, sia degli altri utenti della strada, in particolar modo dei pedoni”.

Il servizio di Simone Arrighi

