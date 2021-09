Sono 24 i nuovi casi Covid in provincia di Cremona; 663 quelli in tutta la Regione con un indice di positività dlel’1,2%, indice che a livello nazionale sfiora il 2%. Crescono di tre unità i ricoverati nelle terapie intensive che raggiungono quota 58 e di 9 quelli nei reparti ordinari, ora 395.

In Italia i nuovi casi sono 5.522, in discesa del 10% rispetto a una settimana fa. 59 i decessi delle ultime 24 ore, contro i 69 del giorno precedente e in calo anche i ricoveri: le terapie intensive sono 6 in meno con 49 ingressi mentre i ricoveri ordinari sono 5 in meno (ieri -72), 4.205 in tutto.

