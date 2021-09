Con apposita delibera presentata dall’assessore Barbara Manfredini, la Giunta comunale ha confermato lo sconto sul servizio taxi, pari al 20%, sulla corsa per il trasporto dei cittadini che si recheranno al nuovo hub vaccinale di via Adelio Stefanoni, 1 a Costa Sant’Abramo (Castelverde) per effettuare il vaccino per il Covid-19.

La decisione è stata presa in quanto dal 14 settembre 2021 il nuovo centro vaccinale verrà spostato da CremonaFiere a Costa Sant’Abramo. Prosegue pertanto l’agevolazione, avviata lo scorso mese di marzo, per facilitare il trasporto dei cittadini che devono sottoporsi alla vaccinazione.

