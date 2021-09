Guidava contromano in A21, completamente ubriaco: tragedia sfiorata domenica notte sul raccordo tra Flero e Castelmella. Un uomo di 37 anni, indiano, ha percorso così un tratto di circa 10 chilometri, fortunatamente senza provocare incidenti.

A fermarlo la Polizia Stradale di Brescia, che lo ha intercettato mentre cercava di abbandonare il veicolo sulla corsia di marcia, per poi allontanarsi a piedi. Ai controlli fatti con l’etilometro l’uomo è risultato avere un tasso alcolemico quattro volte superiore al consentito, ed è stato denunciato per guida in stato di ebrezza, oltre alla sanzione per aver guidato contromano. Gli agenti della Stradale hanno altresì disposto il fermo del veicolo, mentre al 37enne è stata revocata la patente.

