Sono 12 i nuovi casi positivi al Covid registrati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore, a fronte di 594 in Lombardia. Il tasso di positività cresce leggermente, salendo all’1,1%, mentre diminuiscono i ricoverati nei reparti (-4). Restano più o meno stabili i pazienti in terapia intensiva (59, +1), mentre due sono le nuove vittime.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 179 di cui 64 a Milano città;

Bergamo: 38;

Brescia: 74;

Como: 29;

Cremona: 12;

Lecco: 22;

Lodi: 11;

Mantova: 14;

Monza e Brianza: 68;

Pavia: 25;

Sondrio: 9;

Varese: 88.

