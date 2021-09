Una festa per la città con incontri, concerti, visite guidate dall’alba sino alla sera per celebrare lo strumento principe della musica mondiale, ma soprattutto cremonese: il Violino. Prende vita dalla sinergia tra l’Amministrazione Comunale, il Teatro Ponchielli, Il Museo del Violino e il Conservatorio “C. Monteverdi” e l’Istituto Stradivari la prima edizione della Festa del Violino, che coinvolgerà con molteplici eventi tutta la città sabato 18 settembre. Ospite del concerto finale al Teatro Ponchielli il violinista russo Ilya Gringolts, accompagnato al pianoforte da Peter Laul.

La prima edizione della Festa del Violino, organizzata e promossa grazie alla sinergia tra Amministrazione Comunale, Teatro Ponchielli, Museo del Violino, Conservatorio “C. Monteverdi” e l’Istituto Stradivari sarà dedicata alla Libertà.

Il Violino come strumento musicale, ma anche come veicolo di diffusione e di conoscenza della cultura e della musica e simbolo di culture popolari. Il Violino ha creato identità ed è ed è stato veicolo di riscatto personale, sociale antropologico. La Festa del violino vuol raccontare cosa lo strumento rappresenta oggi nel mondo e il messaggio di ‘Libertà che esso trasmette.

Concetto al quale proprio in tempi recenti abbiamo costantemente pensato, come qualcosa di assolutamente prezioso, ma nel caso specifico è il pensare alla musica come qualcosa che rende libero, che funge da riscatto, che riabilita l’essere umano. Sarà un viaggio di libertà, lungo un giorno, alla scoperta del Violino nelle culture e nella storia del mondo.

Ospite del concerto finale al Teatro Ponchielli il violinista russo Ilya Gringolts, che sarà capace di catturare il pubblico grazie alla sua esibizione virtuosistica ed alla sua sensibile interpretazione musicale.

IL PROGRAMMA

