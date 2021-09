La Squadra Mobile di Cremona ha arrestato ieri mattina un giovane di 22 anni cremonese residente in città, per i reati di detenzione abusiva di armi, alterazione di armi, fabbricazione e detenzione di armi clandestine, contraffazione, cancellazione o alterazione dei numeri di matricola. Sequestrate numerose armi e munizioni. Un vero e proprio arsenale nascosto in un laboratorio ricavato nel magazzino accanto alla propria abitazione: 5 pistole, due fucili idonei allo sparo e alcuni da soft air che il ragazzo era in grado di modificare rendendoli armi vere e proprie; un manichino sul quale si esercitava a sparare.

L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Cremona agli ordini di Marco Masia. L’uomo, che si è qualificato come semplice appassionato di armi ed ha subito collaborato con gli agenti, si trova ora agli arresti in attesa di convalida da parte del PM. gbiagi

SEGUONO AGGIORNAMENTI

