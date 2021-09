Si stanno svolgendo in queste ore le operazioni di trasloco dell’hub vaccinale dalla sede di CremonaFiere al nuovo polo, nella sede di Sapiens. Sono state ripavimentate e ridipinte le zone dedicate al nuovo hub e gli uomini dell’Asst stanno allestendo tutto il necessario per partire martedì, approntando anche la cartellonistica necessaria. All’esterno del nuovo polo sulla Castelleonese si sta ultimando il posizionamento della segnaletica, per facilitare l’accesso all’azienda che tra pochi giorni raccoglierà il testimone da Cà de’ Somenzi.

Il vecchio polo vaccinale ha chiuso nella giornata di venerdì 10 settembre, dopo sei mesi di arrività. I volontari che hanno svolto servizio a Cremona Fiere sono stati ringraziati dal vescovo Napolioni durante la messa celebrata giovedì scorso nei padiglioni che hanno ormai chiuso i battenti. Il Comune ha anche consegnato le targhe di ringraziamento alle associazioni che hanno garantito il loro impegno durante questi mesi di pandemia. Dall’8 marzo le persone vaccinate nei centri dell’Asst di Cremona sono state oltre 164mila, per un totale di quasi 300mila dosi. I cittadini che si recheranno al nuovo hub vaccinale potranno godere di uno sconto pari al 20% sul servizio taxi.

Mauro Maffezzoni

© Riproduzione riservata