La Cremonese sfata il tabù Cittadella – contro cui non aveva mai vinto nelle ultime nove gare allo Zini – grazie ai gol di Buonaiuto nel primo tempo e di Vido nella ripresa. Nonostante l’inferiorità numerica per quasi tutta la seconda frazione, i ragazzi di Pecchia portano a casa un successo importante agganciando in classifica proprio i veneti.

