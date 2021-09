Leggiamo sull’odierna cronaca bresciana dell’intenzione di A2A di conferire in una costituenda new.co con il Fondo francese Ardian tutti gli asset idroelettrici, termoelettrici, gli impianti rinnovabili. Da parte sua il Fondo francese apporterebbe cassa per circa 1,5 miliardi di euro.

Si tratterebbe in sostanza di una operazione esclusivamente finanziaria, di portata enorme, che comporterebbe il cambio di pelle di A2A, da industriale a finanziaria.

Ora, prudenza impone di verificare la fondatezza e la portata di questa “indiscrezione” giornalistica.

Fratelli d’Italia monitorerà la situazione. Manifesta però sin d’ora la propria preoccupazione.

Se mai infatti la notizia trovasse riscontro e si perfezionasse l’operazione citata, la recente “cessione” di Lgh ad A2A decisa dall’amministrazione Galimberti si manifesterebbe oltremodo improvvida.

Fratelli d’Italia si è sempre opposta, a tutti i livelli, sia in consiglio comunale che nel cda di Aem, alla cessione di Lgh ad A2A, atteso la totale “perdita di controllo” della propria multi-utility a favore di Milano e Brescia, risultando oltremodo indimostrato il vantaggio economico-finanziario, posto che la distribuzione di utili a favore di Aem, che rappresenta di fatto l’unica fonte di sostentamento di quest’ultima, dipende ora esclusivamente dalla volontà di A2A.

La sopracitata operazione finanziaria – sempre a totale regia del PD, per come giornalisticamente riferito – sposterebbe ulteriormente il baricentro, addirittura oltre confine, a totale e definitivo nocumento anche del territorio cremonese.

Chiediamo sin d’ora al Sindaco Galimberti, e lo faremo formalmente anche in sede istituzionale, di riferire subito quanto attualmente a sua conoscenza e di attivarsi per tenere doverosamente e puntualmente aggiornata la cittadinanza sugli eventuali sviluppi dell’operazione, invertendo la prassi di “malintesa riservatezza”, per tacer d’altro, che sempre ha caratterizzato l’attuale Giunta a proposito delle operazioni aventi ad oggetto Lgh.

Luca Grignani – Coordinatore cittadino

Marcello Ventura – Capogruppo in Consiglio Comunale

Giuseppe Arena – Consigliere comunale”

