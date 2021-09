Grazie alle immagini della videosorveglianza, si è risolto nel giro di pochi giorni il furto di un’auto parcheggiata in un’area dell’Asst di Cremona. Ricevuta la segnalazione, la Polizia aveva subito avviato le ricerche partendo dalle immagini registrate, nelle quali compariva un uomo che si avvicinava alla vettura, una Opel Meriva, riusciva ad aprire la portiera per poi, in pochissimo tempo, accendere il motore e allontanarsi.

L’uomo è stato individuato nei giorni successivi da una pattuglia della Squadra Mobile nel centro di Cremona: si tratta di C.S., italiano di 58 anni, gravato da numerosi reati analoghi. E’ stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato.

La targa dell’autovettura era stata segnalata in tutte le banche dati in uso alle forze di polizia sul territorio nazionale e, pochi giorni dopo, le Volanti, nell’effettuare il servizio di controllo del territorio e prevenzione dei reati, hanno ritrovato l’Opel Meriva, restituendola al legittimo proprietario. gb

