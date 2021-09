Covid, in chat no vax dati pm che vuole chiudere canali Telegram

“Che ne dite di inondare per bene anche la procura di Torino che da chiesto il sequestro del canale per non dare più fastidio alla dittatura?”. E’ quanto si legge su una chat utilizzata da no vax e no green pass in cui è visibile anche il nome del pm titolare delle indagini partite nei giorni scorsi, nonché il suo indirizzo mail e il numero di telefono della sua segreteria. La procura di Torino le scorse settimane aveva, infatti, chiesto il sequestro di uno dei canali Telegram utilizzati proprio dai no vax e no green pass.