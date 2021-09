Covid oggi Italia, bollettino contagi regioni e numeri Protezione Civile

Il bollettino Covid Italia di oggi, giovedì 16 settembre 2021, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti. I numeri dalla Sicilia in zona gialla con regole più dure, dalla Lombardia e dalla Puglia, dal Lazio e dalla Campania, dalla Toscana e dal Veneto. I numeri delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sui vaccini in Italia mentre il Consiglio dei ministri si appresta a introdurre il green pass obbligatorio per i lavoratori pubblici e privati e continua il dibattito su obbligo vaccinale e terza dose. I dati delle regioni:

Sono 435 i nuovi contagi di coronavirus in Toscana secondo i dati del bollettino di oggi, 16 settembre 2021, anticipati dal presidente della regione Eugenio Giani sui social. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 435 su 16.498 test di cui 7.746 tamponi molecolari e 8.752 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,64% (7,3% sulle prime diagnosi)”, fa sapere Giani, che fa anche il punto sui vaccini spiegando che attualmente ne sono stati somministrati 5.147.010.

Sono 100 i nuovi contagi di coronavirus in Abruzzo secondo i dati del bollettino di oggi, 16 settembre. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore, resta quindi di 2.535 il totale dei decessi nella regione dall’inizio della pandemia di covid-19.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 2.042 (-25 rispetto a ieri). Sono 70 (-3) i pazienti ricoverati in ospedale in area medica e 7 (invariato) quelli in terapia intensiva, mentre gli altri 1.965 (-22) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.621 tamponi molecolari e 3.474 test antigenici. Il tasso di positività è pari a 1,64%.

Del totale dei casi positivi, 20.383 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+33), 20.547 in provincia di Chieti (+17), 19.517 in provincia di Pescara (+18), 19.250 in provincia di Teramo (+32), 660 fuori regione (invariato) e 119 (-1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Sono 248 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 16 settembre 2021, secondo i numeri covid nel bollettino della regione. Si registra un morti. I nuovi casi sono stati individuati su 13.931 casi. Spiccano i 59 contagi in provincia di Lecce, i 53 in provincia di Bari, i 43 in quella di Foggia e i 40 nell’area di Brindisi. Le persone attualmente positive sono 3.368. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 184. In terapia intensiva, invece, 20 persone.

Sono 2 i contagi da coronavirus in Valle d’Aosta oggi, 16 settembre 2021, secondo i numeri covid del bollettino della regione. Nei dati non si registrano morti. Il totale dei soggetti colpiti da virus da inizio epidemia sale a oggi a 12.069. I casi positivi attuali sono 66 di cui 64 in isolamento domiciliare e due ricoverati in ospedale.

I guariti sono saliti di sette unità rispetto a ieri per un totale complessivo di 11.530. I casi complessivamente testati sono 83.620, i tamponi fino ad oggi processati sono 177.285. I decessi di persone risultate positive al virus in Valle d’Aosta da inizio emergenza ad oggi sono 473.