Leicester e Napoli pareggiano per 2-2 in un match della prima giornata del gruppo C di Europa League, disputato al Leicester City Stadium. Per gli inglesi in gol Perez al 9′ e Barnes al 64′, per gli azzurri doppietta di Osimhen al 69′ e all’87’. Nel recupero padroni di casa in dieci per l’espulsione di Ndidi al 93′ per doppia ammonizione.