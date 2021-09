Immobili, la casa protagonista con l’Ikea Festival

Una grande celebrazione mondiale della casa con artisti, designer, DJ, chef e creativi di talento da tutto il mondo pronti ad aprire le porte delle loro abitazioni e dei loro studi trasformando soggiorni, cucine, camere da letto e giardini in luoghi in grado di ospitare performance ed esperienze inedite. Questo e tanto altro è l’Ikea Festival. Un evento che coinvolge oltre 100 case in più di 50 paesi, un’esperienza fruibile da tutti in modo completamente gratuito.

Collegandosi a ikea.it/festival, i visitatori potranno esplorare i contenuti del Festival scegliendo tra le varie sezioni tematiche o seguire la diretta in lingua inglese. Tra gli altri, le performance del duo Coma Cose, che intratterranno il pubblico con un piccolo concerto ambientato in una splendida terrazza arredata da Ikea e di Cimini e Sanchez, cantautori novità della scena indie italiana. Inoltre, sarà possibile accompagnare virtualmente la Pozzoli’s family in negozio per una sessione di shopping: dopotutto, in Ikea, i volti noti fanno acquisti come tutti noi. I contenuti saranno disponibili fino al 31 ottobre.

“Ikea Festival è un evento senza precedenti a cui teniamo tantissimo – spiega Laura Schiatti, Marketing Manager di Ikea Italia – Una trasmissione di 24 ore piena di contenuti che ci permette di entrare nelle case di persone famose, sentire musica, assistere a ricette di cucina e tanto altro. Ikea Festival nasce perché la vita in casa è diventata importantissima dopo il periodo che abbiamo vissuto. Attraverso il Festival vogliamo riflettere su quello che è il nostro territorio d’elezione, la casa e chi la abita, guardando al futuro”.

Il Festival raggiunge anche gli Store di Corsico, Carugate e San Giuliano – nei pressi di Milano – e di Anagnina (Roma) grazie alla presenza di 4 illustratori italiani emergenti che portano in luce il significato che per loro ha la parola ‘casa’, attraverso quattro opere dal titolo ‘Home as a feeling’. Lasciandosi ispirare dalla loro visione di casa e interagendo con i prodotti Ikea gli artisti ricreeranno e decoreranno la stanza che li rappresenta maggiormente, dando vita a uno spazio personale e unico.