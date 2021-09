M5s, Conte: “Il mio cuore batte a sinistra”

“La mia formazione è il cattolicesimo democratico, il mio cuore batte a sinistra”. E’ quanto ha detto Giuseppe Conte a Piazzapulita. Per quanto riguarda, invece, il Green Pass “dobbiamo correre, in particolare per la campagna vaccinale”. “Non ho letto il decreto ma ovviamente è importante che venga reso compatibile con il diritto al lavoro, quindi no ai licenziamenti. Fermo che è che giusto, per completare la campagna vaccinale, che chi va a lavorare porti con sé il Green Pass”.

Poco prima a Diritto e Rovescio aveva invitato la Lega a chiarire la posizione sul certificato verde. “L’opposizione al Green Pass è irragionevole, bisogna completare la campagna di vaccinazione e mettere in sicurezza il Paese. Invito la Lega e Salvini a chiarire questa incertezza e ambiguità, abbracciare il consenso su questo tema fa molto male al Paese”.