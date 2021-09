Il 19 settembre dalle 8 alle 18 in piazza D’Armi a Pizzighettone appuntamento con il quinto raduno di auto e moto d’epoca promosso da Cavallino Club Pizzighettone. Per i partecipanti o per il pubblico presente ci sarà la possibilità di fare fotografie o salire su un prototipo di Formula Uno in esposizione, costruito artigianalmente da appassionati. Durante la giornata sono state organizzate anche diverse iniziative collaterali.

PROGRAMMA

Ore 08,00 – 10,00 Registrazione partecipanti in Piazza D’Armi (casamatta 1) con caffè di benvenuto presso

Bar Gelateria Masters

Ore 10,45 Riordino e partenza per giro turistico nel Basso Lodigiano/Comune di Castelgerundo

con parcheggio vetture e aperitivo all’interno del Castello Borromeo di Camairago (g.c.)

Ore 12,00 Rientro a Pizzighettone e parcheggio vetture in Piazza D’Armi. Le vetture saranno

custodite da nostro personale.

Ore 13,00 Pranzo presso Ristorante Lago Segugio che dista circa 1 KM da Pizzighettone

con trasporto (andata/ritorno) dei commensali tramite vecchio pulman d’epoca.

Ore 15,30 Rientro a Pizzighettone con alcune possibilità di svago sotto elencate.

Ore 16,30 / 18,00 Distribuzione agli equipaggi del gadget con saluto di commiato.

LE ALTRE INIZIATIVE

1) Navigazione sul Fiume Adda di circa 1 ora direzione Formigara con la motonave Capinera.

Biglietteria e partenza dal Pontile in Via Porta Bosco – Gera di Pizzighettone.

Orario delle corse: 11,30 – 14,30 – 15,45 – 17,00.

Prezzi: € 10,00 adulti, € 5,00 fino a 12 anni, sotto i 4 anni gratis.

Presentando il “badge raduno” i prezzi vengono abbattuti del 50% quindi adulti € 5,00 e fino a 12 anni € 2,50.

2) Possibilità di visita al mercatino dei nonni nel centro storico (mercatino di oggetti vintage, usati, antichi e rarità che si tiene ogni terza domenica del mese).

3) Visite guidate alla cerchia muraria (Rivellino – Torre Del Guado ecc..), al museo arte e mestieri di una volta e al museo delle prigioni con le guide turistiche del Gruppo Volontari Mura.

Prezzo intero € 5,00….presentando il “badge raduno” ridotto a € 3,00.

4) Visite guidate alla Chiesa Parrocchiale di San Bassiano (Pizzighettone) e San Pietro (Gera di Pizzighettone), con le guide del gruppo parrocchia – Prezzo “offerta lìbera”.

